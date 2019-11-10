Новости выходных: земельная реформа, Центрэнерго, указ Зеленского

О земельной реформе. Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

Управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне отметил, что ЕБРР поддерживает реформу рынка земли в Украине, однако хочет убедиться, что она внедряется правильно.

О Центрэнерго. Премьер Алексей Гончарук, заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

Об указе Зеленского. Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".

Об изменениях в госбюджет-2019. Закон о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2019 год" вступил в силу в субботу, 9 ноября.

О власти и олигархах. Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что олигархи никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

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Миллиардер Джек Ма рассказал в Киеве, где лежит ключ к развитию Украины, как начинать бизнес, и как квантовые компьютеры расшифруют человека.(укр)