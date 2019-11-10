Новости выходных: земельная реформа, Центрэнерго, указ Зеленского
О земельной реформе. Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.
Управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне отметил, что ЕБРР поддерживает реформу рынка земли в Украине, однако хочет убедиться, что она внедряется правильно.
О Центрэнерго. Премьер Алексей Гончарук, заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.
Об указе Зеленского. Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".
Об изменениях в госбюджет-2019. Закон о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2019 год" вступил в силу в субботу, 9 ноября.
О власти и олигархах. Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что олигархи никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.
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