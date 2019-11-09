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Мораторий на проверки для ФОПов, рынок земли: Зеленский подписал указ о реформах

Суббота, 9 ноября 2019, 14:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства", - говорится в сообщении.

В частности, до конца года Кабмин должен принять меры по разработке, внесении на рассмотрение Верховной Рады и сопровождению законопроектов, которые будут касаться следующих вопросов:

  • создание условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг;
  • функционирование внутреннего водного транспорта;
  • управление отходами;
  • противодействие незаконной добыче янтаря;
  • погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июля 2019 года;
  • либерализация деятельности в сфере производства спирта этилового;
  • либерализация трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

Также до конца 2019 года ожидается разработка законопроектов о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФОПов и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности.

Кабинет Министров до конца текущего года также должен:

  • разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business);
  • завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и создание независимого оператора ГТС Украины;
  • обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации;
  • обеспечить подготовку к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

Кабмин также должен обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.

В этом году предстоит внедрение первого этапа реализации проекта "Е-малятко" и пересмотр границ госпитальных округов.

Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года разработать план мероприятий по улучшению позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введения рынка земли.

Экономическая правда

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Зеленский реформы

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