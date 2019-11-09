Мораторий на проверки для ФОПов, рынок земли: Зеленский подписал указ о реформах
Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства".
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства", - говорится в сообщении.
В частности, до конца года Кабмин должен принять меры по разработке, внесении на рассмотрение Верховной Рады и сопровождению законопроектов, которые будут касаться следующих вопросов:
- создание условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг;
- функционирование внутреннего водного транспорта;
- управление отходами;
- противодействие незаконной добыче янтаря;
- погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июля 2019 года;
- либерализация деятельности в сфере производства спирта этилового;
- либерализация трудовых отношений и обновления законодательства о труде.
Также до конца 2019 года ожидается разработка законопроектов о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФОПов и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности.
Кабинет Министров до конца текущего года также должен:
- разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business);
- завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и создание независимого оператора ГТС Украины;
- обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации;
- обеспечить подготовку к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.
Кабмин также должен обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.
В этом году предстоит внедрение первого этапа реализации проекта "Е-малятко" и пересмотр границ госпитальных округов.
Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года разработать план мероприятий по улучшению позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введения рынка земли.
Экономическая правда
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