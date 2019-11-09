Закон об изменениях в госбюджет-2019 вступил в силу

Закон о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2019 год" вступил в силу в субботу, 9 ноября.

8 ноября закон опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Напомним:

7 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, который предусматривает дополнительный 1 миллиард гривен на финансирование государственных шахт и продолжение метро в киевский массива "Виноградарь".

Для осуществления всех необходимых платежей по выполнению государством гарантийных обязательств выделяется 1 677,7 млн грн.

Закон увеличивает расходы на национальную безопасность и оборону - 1 361,9 млн грн. Эти средства будут направлены на увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.

Экономическая правда