Гончарук: Я не считаю, что Коломойский возвращается

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что олигархи никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает hromadske.

По его словам, на него лично не влияют ни Ахметов, ни Коломойский.

"Очень много людей хотели бы, чтобы все считали, что они имеют огромное влияние на правительство, парламент, президента. Я убежден, что так мало влияния, как имеют эти уважаемые граждане сейчас - они не имели никогда", - подчеркнул Гончарук.

Он добавил, что для того, чтобы работать с олигархами, которые являются владельцами крупных монополий, нужно иметь регулятор, "который будет честно считать тариф", и Антимонопольный комитет, "который будет давать трезвую оценку".

"Честные суды также нас будут защищать, несмотря на фамилии. Я не считаю, что Коломойский куда возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, оно уменьшается", - сказал премьер.

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Напоминаем:

В июле ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.