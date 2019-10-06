Новости выходных: о налогах, хищениях в "Укрзализныце" и страховании жизни

О чем все говорили на выходных?

О налогах. Верховная Рада 4 октября приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1049 и №1051, которые вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года.

О хищениях в УЗ. Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко, подозреваемому по делу о завладении 20 млн грн Укрзализныци, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

О страховании жизни. За 1 полугодие 2019 было застраховано 2,07 миллиона физических лиц - это на 62,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

О расследовании против ДТЭК. Компания "ДТЭК" считает необоснованными обвинения Антимонопольного комитета относительно нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства об экономической конкуренции.

О борьбе с коррупцией в "Нафтогазе". Министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.

О разговорах Трампа и Зеленского. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился в июле на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.