ВР приняла законы о введении единого счета для уплаты налогов

Верховная Рада 4 октября приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1049 и №1051, которые вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что единый счет - это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, который налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Налоговая.

Через единый счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по следующим налогам.

Но единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования. Единый счет также нельзя будет использовать для оплаты части чистой прибыли государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Для того, чтобы открыть единый счет, налогоплательщик сможет подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование - не ранее 1 января следующего года.

Налогоплательщик подает на исполнение в банк, в котором он обслуживается, расчетный документ о перечислении на единый счет соответствующей суммы средств. Налоговая служба формирует необходимые реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и направляет их Казначейству.

Казначейство, исходя из полученных от ГНС реестров, распределяет средства налогоплательщиков между бюджетами и государственными целевыми фондами. При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром, который ГНС сформировала по его платежам и направила Казначейству для распределения, а также определить направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных им средств.

Подчеркивается, что основная цель принятых законопроектов - упростить процедуру уплаты налогов и сборов и единого социального взноса.

"Благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений. Кроме того, они смогут самостоятельно, в автоматическом режиме, определять направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных ими средств.

Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов будет считаться исполненной с момента подачи ими в банк, в котором они обслуживаются, расчетных документов о перечислении на такой счет соответствующих средств", - отметили в Минфине.

Экономическая правда