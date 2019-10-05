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Хищение 20 миллионов УЗ: Суд избрал домашний арест для экс-нардепа Ищенко

Суббота, 5 октября 2019, 10:30

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко, подозреваемому по делу о завладении 20 млн грн Укрзализныци, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Источник: LIGA.net

Детали: Срок действия меры пресечения – два месяца. Суд обязал Ищенко сдать паспорта, однако электронный браслет применять к нему не будут.

Что было раньше: НАБУ расследовало хищение более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

Почти все участники этой схемы получили обвинения, их дела направлены в суд. Кроме этого, детективы установили, что одним из организаторов хищений является народный депутат Валерий Ищенко.

С 2017 года относительно него расследуется отдельное дело. По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме.

Однако представление на привлечение Ищенко затормозили прокуроры САП.

Напомним:

3 ноября детективы НАБУ сообщили Ищенко и еще 2 лицам о подозрении в причинении 20 млн грн убытков "Укразализныце".

Украинская правда

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Укрзализныця НАБУ

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