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Рада приняла программу деятельности правительства

Пятница, 4 октября 2019, 18:19

Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства на следующие 5 лет - в ней перечислены ряд реформ в различных сферах и показатели, которые Кабмин должен достичь.

Документ поддержали 236 народных депутатов.

"Эта программа - рабочий документ, по которому будем измерять нашу общую эффективность.

Я убежден, что наша совместная деятельность принесет Украине счастье и мы создадим сильное государство для свободного общества, которое сделает украинца счастливым", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук перед голосованием.

По его словам, программа содержит 87 целей, которые разбиты на три раздела.

Напомним:

30 сентября Кабинет министров опубликовал программу действий правительства, в которой очертил ключевые приоритеты на ближайшие 5 лет.

В правительстве планируют за 5 лет отремонтировать 24 000 километров дорог и научить украинцев цифровым навыкам.

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Экономическая правда

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Кабмин Верховная рада

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