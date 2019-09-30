В уряді планують за 5 років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг

Кабмін має намір за 5 років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг загального користування державного значення.

Про це йдеться у програмі діяльності уряду, текст якої опублікований на сайті Верховної Ради.

"За наступні 5 років ми забезпечимо приведення у прийнятний експлуатаційний стан 24 000 км доріг загального користування державного значення", - йдеться в документі.

В уряді також планують розпочати будівництво перших платних та концесійних доріг в Україні.

Для забезпечення комфортних, безпечних та швидких подорожей українськими дорогами Кабмін має намір ввести систему контролю якості будівництва автомобільних доріг та їх безпеки.

Захист автодоріг від руйнування буде забезпечуватися в тому числі автоматичними засобами габаритно-вагового контролю WIM (Weigh-in-Motion), яких планується встановити не менше 150.

Зараз в Україні налічується 46,6 тис км доріг державного значення, які перебувають у підпорядкуванні "Укравтодору".

Ще 123,1 тис км автодоріг місцевого значення перейшли в сферу відповідальності місцевої влади в рамках децентралізації з початку 2018 року.

Економічна правда