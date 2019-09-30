Кабмін планує навчати українців цифрових навичок

Кабінет міністрів планує запустити курси підвищення цифрової освіченості українців - їх можна буде проходити як онлайн, так і в офлайн-центрах, які збудують по всій Україні.

Про це йдеться у програмі дій уряду, опублікованій на сайті Верховної Ради.

В уряді очікують, що програмою розвитку цифрових навичок має скористатися 6 мільйонів українців. При цьому, 70% громадян, які її пройдуть, повинні володіти цифорвими навичками на базовому рівні.

"Тому ми плануємо створити інфраструктуру, яка дозволить українцям масово підвищувати рівень своїх цифрових навичок. Для цього ми плануємо створити онлайн-платформу дистанційного навчання цифровим навичкам та відкрити доступні офлайн-хаби по всій країні", - йдеться у документі.

Зазначається, що проводитимуться кампанії з популяризації курсів покращення цифрових навичок.

Паралельно з цим уряд планує перевести в онлайн-режим 100% всіх державних послуг.

"Ми плануємо провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються державними органами громадянам та бізнесу. Частини цих послуг необхідно позбутися (в першу чергу, шляхом оптимізації реєстрів, що дозволить прибрати зайві довідки). Усі інші послуги необхідно оптимізувати та перевести онлайн", - йдеться у програмі.

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Економічна правда