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Кабмин определил приоритеты на ближайшие 5 лет

Вторник, 1 октября 2019, 14:50

30 сентября Кабинет министров опубликовал программу действий правительства, в которой очертил ключевые приоритеты на ближайшие 5 лет.

Полный текст опубликован на сайте правительственного портала.

Как отмечается, Кабмин ожидает рост экономики на 40%, что позволит создать 1 млн новых рабочих мест и установить прожиточный минимум на уровне 4,2 тыс. грн.

Кроме этого команда Гончарука хочет, чтобы расходы каждой семьи на коммунальные услуги не превышали 15% ее дохода. Те, кто вынужден будет платить больше, должен получать поддержку от государства в виде субсидии.

Одним из показателей эффективности работы "скорой" и полиции устанавливается их приезд на место событий в течение 10 минут в городе и 20 - за его пределами. А в Минздраве ставят задачу уменьшения средней продолжительности госпитализации пациентов на 20% и увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 5%.

Правительство ожидает уменьшения уровня загрязнения окружающей среды по крайней мере на 20%, а Минэнергетики обещает уменьшение общего объем захороняемых отходов на 30%, а бытовых отходов до 50%.

Напомним:

Также в правительстве планируют за 5 лет отремонтировать 24 000 километров дорог и научить украинцев цифровым навыкам.

Экономическая правда

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Кабмин

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