Окружной админсуд запретил АМКУ штрафовать "Тедис" и других табачных производителей

Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету наложить штраф на компанию "Тедис" и 4 крупнейших табачных фабрик Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Суд принял решение об обеспечении иска от юристов "Тедис", которым АМКУ фактически запрещено принимать любое решение по этому делу до того, как суд рассмотрит иск "Тедиса" к Комитету по поводу процессуальных нарушений.

По словам Загребельской, "подобная порочная практика" уже имела место быть в деле против "Укрнафты", когда одни из ответчиков также добились получения такого решения.

"Это не является нормой для развитого правового государства, ведь подобное блокирования расследования за счет просто подачи иска, превращает конкурентное ведомство на дефектный орган, не способный защитить конкуренцию и прекращать антимонопольные злоупотребления", - заявила экс-госуполномоченная АМКУ.

"Если все пойдет по сценарию "Укрнафты", то АМКУ может стоять "на паузе" месяцы и годы, пока суд не вынесет свой вердикт", - добавила Загребельская.

Комитет объявил перерыв до 10 октября для изучения и анализа решения.

Ранее Загребельская сообщала, что суммарные штрафы, которые Антимонопольный комитет может наложить на крупнейших табачных производителей по монополизации рынка компанией "Тедис", могут достичь более 10 миллиардов гривен.

Напоминаем:

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста

Экономическая правда