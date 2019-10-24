Новости 24 октября: продажа Vodafone, смелое снижение учетной ставки, рывок в рейтинге Doing business

О продаже Vodafone. Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине - "Водафон Украина".

О смелом снижении учетной ставки. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

О рывке в рейтинге Doing Business. Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

О долге Укртатнефти. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Украины на решение о взыскании 112 миллионов долларов плюс проценты в пользу "Татнефти" из-за потери доли в "Укртатнафте".

О росте акциза на газ. В рабочих группах профильных парламентских комитетов обсуждается изменение налоговой нагрузки на нефтепродукты, предусматривающее резкий рост ставок акцизов на сжиженный газ.

О продолжении транзита. Для выполнения обязательств перед международными партнерами Газпрому придётся прокачать через Украину не менее 50 миллиардов кубометров газа в следующем году, считает НБУ.

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Doing Business-2020. За счет чего Украина поднялась в рейтинге на 64 строчку

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