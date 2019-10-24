Газпрому придется прокачивать газ через Украину в следующем году — Нацбанк
Для выполнения обязательств перед международными партнерами Газпрому придётся прокачать через Украину не менее 50 миллиардов кубометров газа в следующем году.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время брифинга.
Нацбанк не исключает, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину, однако считает, что такое прекращение будет временным.
"Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка в 2020 году Россия может прекратить транзит своего газа через территорию Украины ... Мы исходим из того, какие сейчас есть контрактные обязательства у Газпрома, объемы в хранилищах газа и когда новые (направлены в обход Украины - ЭП) газопроводы будут введены в действие.
Учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства Газпрому придется прокачать через Украину не менее 50 млрд кубометров газа", - сообщил Сологуб.
В то же время в НБУ отметили, что временное прекращение транзита российского газа не должно отразиться на экономике Украины.
Напомним:
Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.
Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.
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