Суд РФ обязал Украину выплатить 112 миллионов долларов за "Укртатнафту"

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Украины на решение о взыскании 112 миллионов долларов плюс проценты в пользу "Татнефти" из-за потери доли в "Укртатнафте".

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы суда.

Украина оспаривала решение Арбитражного суда Ставропольского края, вынесенное в марте 2019 года, и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июня.



Украинский Минюст в обжаловании указывал на нарушение судами норм материального и процессуального права.



Верховный суд РФ пришел к выводу, что оснований для пересмотра вышеупомянутых решений нет.

Напомним:

Как сообщалось, в декабре 2007 года после потери оперативного и корпоративного контроля над "Укртатнафтой" в результате рейдерского захвата, компания "Татнефть" инициировала разбирательство в Международном коммерческом арбитраже в Париже против государства Украина.

29 июля 2014 года арбитраж вынес решение в пользу российской компании.

Суммарные претензии "Татнефти" составляли 2,4 млрд долларов. В итоговом решении МКА снизил размер компенсации до 112 млн долларов плюс проценты.

29 ноября 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО "Татнефть" 112 млн долларов компенсации, а также проценты.

На конец 2016 года размер компенсации с учетом процентов достиг 144 млн долларов и "Татнефть" начала добиваться взыскания активов Украины в юрисдикциях США, Великобритании и России.

В 2016 г. аналогичный иск к государству Украина предъявила Республика Татарстан, которая на момент захвата "Укртатнафты" владела 28,8% предприятия.

Изначальный размер затребованной компенсации – 300 млн долларов, слушания по делу запланированы на начало мая 2018 года.

"Укртатнафта" — крупнейший НПЗ в Украине с проектной мощностью 18,6 млн т нефти в год. На данный момент реальная мощностью оценивается в 7 млн т, однако загрузка завода в последние годы не превышает 2,5 млн т.

В октябре 2007 г. оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват". Переработка нефти в 2017 году составила 2 473 тыс. т, что на 12,7% больше, чем в 2016 году. В 2017 году "Укртатнафта" получила рекордный для себя убыток 2,4 млрд грн.



Экономическая правда