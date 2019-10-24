Акциз на автогаз может вырасти в 2,5 раза

В рабочих группах профильных парламентских комитетов обсуждается изменение налоговой нагрузки на нефтепродукты, предусматривающее резкий рост ставок акцизов на сжиженный газ.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собственные источники.

По оценкам "Консалтинговой группы А-95", в случае реализации предложения цена автогаза может вырасти на 5,5 грн/л (исходя из текущего курса и котировок), дизтоплива — на 80 коп./л. В то же время бензин может подешеветь на 60 коп./л.

Сообщается, что ещё одним рабочим вариантом рассматривалась единая ставка акциза на дизельное топливо и бензин на уровне 200 евро/тыс. л, а на сжиженный газ — 160 евро/тыс. л, однако этот проект был отклонен.

По информации СМИ, инициатором пересмотра ставок, как и ранее, выступает ПАО "Укртатнафта", которая принадлежит Игорю Коломойскому.



Напомним, что Укртатнафа в июне 2018 г. предложила установить единую ставку акциза на бензин и дизельное топливо на уровне 164 евро/тыс. л, а на сжиженный газ поднять до 87 евро/тыс. л.