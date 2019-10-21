Новости 21 октября: IPO Укрпошты, арест счетов "Укргазвыдобування", миссия МВФ

Об акциях Укрпошты.Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в рамках приватизации часть акций Укрпошты могут выставить на продажу для привлечения средств международных инвесторов.

О миссии МВФ. В правительстве ожидают, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину с рабочим визитом через несколько недель.

Об "Укргазвыдобування". Суд заблокировал банковские счета АО "Укргаздобыча", усложнив отгрузки топлива производства Шебелинского завода и сжиженного газа других газоперерабатывающих заводов.

Об отопительном сезоне. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону - запасов газа и угля должно хватить для прохождения зимы.

О Kyiv not Kiev. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицы Украины как Kyiv.

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В подвешенном состоянии: что происходит с рынком недвижимости Киева

Судьба более полутысячи объектов, из которых 70% приходится на жилье, — под вопросом. Почему киевский рынок недвижимости сейчас в зоне турбулентности и может ли "Укрбуд" стать для него "черным лебедем"? (укр)