Международная авиация перешла на написание Kyiv
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицу Украины как Kyiv.
Как пишет "Европейская правда", об этом накануне сообщили в МИД Украины.
"Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev! Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название украинской столицы как Kyiv", - сообщили на официальной странице кампании МИД #CorrectUA в Twitter.
В министерстве отметили, что это важный шаг, который положил конец использованию варианта Kiev в международной практике.
Напомним, в июне Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе. Это стало важным шагом, поскольку международные организации, включая IATA, ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.
Ряд авиакомпаний, в частности МАУ, отказывались переходить на написание Kyiv, мотивируя это тем, что именно такую транслитерацию использует IATA.
Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA,, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.
Международная ассоциация воздушного транспорта - международная неправительственная организация, в которую входят 290 авиакомпаний из 117 стран мира.
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