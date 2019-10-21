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Гончарук: Украина готова к отопительному сезону

Понедельник, 21 октября 2019, 16:44

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону - запасов газа и угля должно хватить для прохождения зимы.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура", - подчеркнул премьер.

В то же время он не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.

"Но мы понимаем как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально", - добавил Гончарук.

Напомним:

Ранее Гончарук заявил о готовности к отопительному сезону всех городов Украины, кроме двух - Смелы и Нового Роздола.

"Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы - и, возможно, на несколько дней отопления начнется позже", - сказал 15 октября премьер.

Экономическая правда

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