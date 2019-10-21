МВФ прибудет в Украину в начале ноября

В правительстве ожидают, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину с рабочим визитом через несколько недель.



Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook 20 октября.



"Наши министры всю эту неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через 2 недели коллеги из МВФ приедут в Украину с обратным визитом", - сообщил Гончарук.



Гончарук надеется, что во время следующего визита миссии будет "достигнуто серьезного прогресса" и уже в конце года Украина будет иметь новую программу с МВФ.



Напомним:



18 октября министр финансов Оксана Маркарова также заявила, что в ближайшие недели миссия МВФ прибудет в Киев для обсуждения всех деталей относительно новой программы сотрудничества.



Министр заявила, что договорилась с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссаром по финансовым делам Валдисом Домбровскисом о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.