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МВФ прибудет в Украину в начале ноября

Понедельник, 21 октября 2019, 14:41

В правительстве ожидают, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину с рабочим визитом через несколько недель.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook 20 октября.

"Наши министры всю эту неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через 2 недели коллеги из МВФ приедут в Украину с обратным визитом", - сообщил Гончарук.

Гончарук надеется, что во время следующего визита миссии будет "достигнуто серьезного прогресса" и уже в конце года Украина будет иметь новую программу с МВФ.

Напомним:

18 октября министр финансов Оксана Маркарова также заявила, что в ближайшие недели миссия МВФ прибудет в Киев для обсуждения всех деталей относительно новой программы сотрудничества.

Министр заявила, что договорилась с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссаром по финансовым делам Валдисом Домбровскисом о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

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МВФ

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