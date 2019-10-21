Гончарук: Часть акций Укрпочты могут продать на международных биржах

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в рамках приватизации часть акций Укрпочты могут выставить на продажу для привлечения средств международных инвесторов.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

"Укрпочта доставляет пенсии, иногда является единственным контактом человека с государством. Таких предприятий немного, до 10. Эти предприятия могут быть либо запрещены к приватизации полностью, или, что мне больше нравится - подготовлены к IPO.

Мы можем подготовить компанию для того, чтобы продать 20-30% акций Укрпочты разным акционерам", - подчеркнул он.

По его словам, такая модель возможна, но о полной продаже Укрпочты пока речь не идет.

Премьер отметил, что привлечение инвестиций в Укрпочту предоставит компании "толчок для развития".

"В случае продажи небольшого пакета акций Укрпочты, государство сохранит над предприятием полный контроль, что позволит сохранить социальные функции компании", - добавил он.

Напомним:

Кабинет министров поручил "Укрзализныце", "Укрпоште" и НАК "Нафтогаз Украины" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество, которое содержится на балансах предприятий или их "дочек".

Экономическая правда