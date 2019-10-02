Рада включила отмену земельного моратория в повестку дня

Верховная Рада включила в повестку дня сессии правительственный законопроект об отмене моратория на покупку-продажу сельскохозяйственных земель.

Голосование состоялось на заседании в среду около 11:00.

Соответствующее постановление №2101-5, согласно которому в повестку дня сессии были включены дополнительно еще 38 законопроектив, поддержали 253 народных депутата при минимально необходимых 226.

Поддержали также изменения в повестку дня депутаты фракции "Батькивщина" (6 голосов) и депутатская группа "За майбутне" (7 голосов).

В списке законопроектов, включенных в повестку дня есть и упоминавшийся ранее законопроект 2178, в соответствии с которым с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Лишены этого права будут физические и юридические лица, иностранные государства, которые подпадают под действие закона "О санкциях".

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны

Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Государственным земельным кадастром, Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Это необходимо для получения информации о совокупной площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящейя в собственности одного лица и связанных лиц и расположенных в пределах одной области и в пределах Украины.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Кроме того, предусматривается обязанность государственного регистратора вносить информацию о цене (стоимость) имущественных прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав.

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Напомним:

Впервые мораторий на землю ввели в 2001 году и не раз потом продлевали.

4 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

2 сентября шестой президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. Он заверил, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена ​​на развитие фермерства.

Ранее Зеленский заявил, что в этом году состоится земельная реформа, чтобы уже в 2020-м создать рынок земли в 40 миллионов гектаров.

В Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства заявили о 35 "сценариях" введения рынка земли.

По подсчетам Минагрополитики, открытие рынка сельскохозяйственных земель может приносить экономике ежегодно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

В Европейском банке реконструкции и развития заявляли, что отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%. Во Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли поспособствует росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

Экономическая правда