Открытие рынка земли увеличит ВВП Украины на 2% — Всемирный банк

Открытие рынка земли будет способствовать росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает "Укринформ".

"Открытие рынка земли с одновременным улучшением адресности субсидий, внедрение мероприятий по улучшению производительности и прозрачности агросектора - все это может способствовать дополнительному росту ВВП более чем на 2% в течение следующих лет", - сказала Кахконен.

В пресс-релизе также отмечается, что реализация указанной программы поможет жизнеспособности рынка земли сельскохозяйственного назначения, стимулируя инвестиции в повышение производительности, а также создаст условия для использования земли в качестве залога, особенно для кредитования малых и средних фермерских хозяйств.

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