В Минагрополитики рассказали, сколько можно заработать на рынке земли
Открытие рынка сельскохозяйственных земель может приносить экономике ежегодно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.
Об этом на брифинге заявила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, передает LIGA.net.
"Цивилизованный, с электронным Госгеокадастром, открытой базой данных, нормально функционирующий рынок как аренды, так и продажи земли, действительно обеспечит нам, по самым скромным оценкам, от 700 млн до 1,5 млрд долларов поступлений ежегодно плюс даст минимум 1,5% к росту ВВП ", - подчеркнула она.
По ее словам, на первых этапах работы рынка земли должны действовать некоторые ограничения, например, на концентрацию земель в одних руках, а также покупку сельскохозяйственных участков иностранцами.
Кроме этого, и.о. министра аграрной политики выступает за поэтапную либерализацию рынка. Но законопроект президента Зеленского, по ее словам, изначально предполагает допуск к рынку земли юрлиц.
По мнению Трофимцевой, нужна система открытости и прослеживаемости конечных бенефициаров компаний, которые хотят приобрести сельскохозяйственную землю.
"Здесь мы переходим к действительно большому вызову, который касается прослеживаемости с юридической точки зрения конечных бенефициаров, и это тот большой кусок подготовительной работы, который должен быть сделан. Но пока это проблематично вопрос", - сказала она.
По ее словам, Украина почти готова к завершению земельной реформы и открытию рынка земли, а другие технические вопросы могут быть решены в течение полугода.
Напоминаем:
Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.
По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.
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