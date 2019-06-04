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Строительство в Украине продолжает дорожать — Госстат

Вторник, 4 июня 2019, 20:50

Стоимость строительно-монтажных работ в Украине с января по апрель 2019 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самыми дорогими строительно-монтажные работы оказались в сфере строительства транспортных сооружений - их стоимость выросла на 17,2%. Меньше всего СМР подоржчали в сфере строительства инженерных сооружений - их стоимость с января по апрель 2019 года выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Согласно данным Госстата, с января по апрель 2019 выросла также стоимость СМР в сфере жилых домов - на 12,4%, в сфере нежилых - на 9,3%. В общем за первые 4 месяца этого года стоимость СМР выросла на 3,5% по сравнению с декабрем 2018-го.

Напоминаем:

Стоимость строительно-монтажных работ в 2018 году выросла на 23% по сравнению с 2017 годом.

Экономическая правда

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строительство Госстат

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