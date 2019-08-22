Для борьбы с коррупцией в строительстве создадут э-кабинет застройщика

Чтобы побороть коррупцию в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ запустит электронный кабинет застройщика и обеспечит прозрачное рассмотрение разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что это планируется сделать "уже в ближайшее время".

Как отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, крупнейшие коррупционные риски на сегодняшний день существуют при выдаче разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ).

"Поэтому прежде всего нужно внедрить эффективный электронный кабинет застройщика. Это позволит быстро и удобно получать разрешительные документы в строительстве", - подчеркнул он.

Кроме того, для "сведение к нулю необоснованных отказов" планируется воплотить открытое и прозрачное рассмотрение разрешений.

"Скажем, заказчик подает документы, получает отказ и не понимает почему, в чем проблема, над чем нужно работать. Поэтому необходимо воплотить принципы прозрачности комиссии, которая действует при ГАСИ", - подчеркнул замминистра.

Это можно обеспечить с помощью онлайн-трансляции заседаний, видеозаписей в открытом доступе на сайте, подчеркнул Парцхаладзе.

Кроме того, отметил он, заказчик может присутствовать на этой комиссии. "Если есть какие-то замечания, может апеллировать, а в конце заседания получает протокольное замечания. Введя такую ​​практику, мы снизим необоснованные отказы к нулю", - пояснил чиновник.

Напомним:

10 июля 80% застройщиков назвали Архитектурно-строительную инспекцию источником коррупции.

В начале августа коррупцию в Строительной инспекции оценили в 3 миллиарда гривень в год.

Экономическая правда