Для борьбы с коррупцией в строительстве создадут э-кабинет застройщика
Чтобы побороть коррупцию в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ запустит электронный кабинет застройщика и обеспечит прозрачное рассмотрение разрешительных документов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что это планируется сделать "уже в ближайшее время".
Как отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, крупнейшие коррупционные риски на сегодняшний день существуют при выдаче разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ).
"Поэтому прежде всего нужно внедрить эффективный электронный кабинет застройщика. Это позволит быстро и удобно получать разрешительные документы в строительстве", - подчеркнул он.
Кроме того, для "сведение к нулю необоснованных отказов" планируется воплотить открытое и прозрачное рассмотрение разрешений.
"Скажем, заказчик подает документы, получает отказ и не понимает почему, в чем проблема, над чем нужно работать. Поэтому необходимо воплотить принципы прозрачности комиссии, которая действует при ГАСИ", - подчеркнул замминистра.
Это можно обеспечить с помощью онлайн-трансляции заседаний, видеозаписей в открытом доступе на сайте, подчеркнул Парцхаладзе.
Кроме того, отметил он, заказчик может присутствовать на этой комиссии. "Если есть какие-то замечания, может апеллировать, а в конце заседания получает протокольное замечания. Введя такую практику, мы снизим необоснованные отказы к нулю", - пояснил чиновник.
Напомним:
10 июля 80% застройщиков назвали Архитектурно-строительную инспекцию источником коррупции.
В начале августа коррупцию в Строительной инспекции оценили в 3 миллиарда гривень в год.
Экономическая правда
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