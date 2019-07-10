80% застройщиков назвали Архитектурно-строительную инспекцию источником коррупции

Более 80% застройщиков считают, что источник коррупции в строительной сфере связан с деятельностью Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом сообщила соучредитель "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей со ссылкой на данные исследования.

По результатам опроса, наиболее коррумпированными остаются государственные контролирующие органы, а чаще всего коррупция фиксируется на этапах реализации проектов: от получения разрешений до ввода объектов в эксплуатацию.

Так, большинство опрошенных строительных и девелоперских компаний - более 58% в Киеве и более 43% в регионах - отметили, что коррупционные проявления в основном сконцентрированы на этапах получения согласований и разрешений от контролирующих органов.

Соловей отметила, что больше всего коррупция сосредоточена в Киеве. На втором месте - Днепр, где более 17% компаний так или иначе сталкивались с проявлениями коррупции. Далее идут Харьков и Одесса - по 8% соответственно.

Более 70% респондентов отметили, что чаще всего коррупция фиксируется на уровне руководителей управлений и подразделений контролирующих органов. Самой распространенной формой коррупции, по данным строительных компаний, является денежное вознаграждение: 91,7% опрошенных.

Более 50% опрошенных считают, что уровень коррупции в строительной сфере за последние 2 года существенно не изменился.

Она также отметила, что представители отрасли скептически относятся к быстрым и эффективным изменениям: более 58% опрошенных не рассчитывают на то, что ситуация как-то улучшится в ближайшие год-два.

Исследование уровня коррупции в строительной отрасли был проведен "Украинским клубом недвижимости" при поддержке и консультационной помощи Business Ombudsman Council в Украине в период с апреля по июнь 2019 года.

Методология исследования заключалась в анонимном опросе застройщиков в сегментах жилой и коммерческой недвижимости.

В исследовании приняли участие члены "Украинского клуба недвижимости", доля которых составляет более 65% первичного рынка Киева.

Экономическая правда