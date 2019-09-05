Новости 5 сентября: решение о разделе Ostchem Фирташа, учетная ставка, обыски в "Укрэнерго"

О решении АМКУ разделить Ostchem. 5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

У Фирташа пообещали оспаривать решение АМКУ в суде.

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Об обысках в "Укрэнерго". Правоохранители разоблачили схему присвоения более 40 миллионов гривен должностными лицами ГП "НЭК "Укрэнерго", на предприятии прошли обыски.

Об "ArcelorMittal Кривой Рог". Сотрудники Службы безопасности 5 сентября вернулись на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для проверки агломерационной фабрики метпроизводства.

О деле "Роттердам+". Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу "Роттердам+" экс-руководителя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об экспорте овощей и фруктов из Украины в ЕС. Европейская комиссия включила Украину в перечень стран, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Евросоюз в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции.

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