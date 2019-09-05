СБУ снова побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог"

Сотрудники Службы безопасности 5 сентября вернулись на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для проверки агломерационной фабрики метпроизводства.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что правоохранители совместно со специалистами областной экологической инспекции проводили измерения на стационарных источниках выбросов.

"Предприятие со своей стороны создает все условия для представителей СБУ, которая продолжает расследование уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид")", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 5 сентября в "ArcelorMittal Кривой Рог" также прибыли представители Госинспекции ядерного регулирования, которые выразили желание провести очередную внеплановую инспекционную проверку на новой машине непрерывного литья заготовок №3.

Они сообщили об этом предприятию, сославшись на письмо Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ от 21.08.2019 г. № 8/2 / 2-6817.

"При этом представители Госинспекции ядерного регулирования отказались предоставить представителям предприятия данное письмо. В результате, предприятие отказало в проверке представителям инспекции ядерного регулирования по нескольким причинам", - заявили в "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Во-первых, до этого, 24 июля, внеплановая проверка уже была проведена этой структурой на МНЛЗ-3. Кроме того, аналогичные по своему содержанию действия проводились инспекцией во время обыска, который 20-21 июля проводили сотрудники СБУ в рамках расследования вышеуказанного уголовного дела.

Они показали, что производственный комплекс МНЛЗ-3, построенный в рамках инвестпроекта, не представляет опасности ни для города, ни для работников предприятия. Собственные измерения предприятия это также подтвердили", - говорится в заявлении.

Второй причиной в отказе представителям инспекции ядерного регулирования в проверке называют то, что для очередной проверки должны быть более веские правовые основания, чем очередное письмо СБУ.

"Документы, которые были предъявлены "ArcelorMittal Кривой Рог", не соответствуют требованиям ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - отмечает пресс-служба.

Напомним:

Служба безопасности 3 сентября снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства.

20 июля СБУ провела обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу.

И.о. главы СБУ Иван Баканов 22 июля обвинил менеджмент АМКР в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицал обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявил об убытках в 1 млн долларов по итогам месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок.

После этого топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" в конце июля встретились с Зеленским, а также провели переговоры с представителями его Офиса.

Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

В результате достигли договоренности о реализации пяти шагов в продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также по реализации социальных проектов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.

Экономическая правда