Дело "Роттердам+":Суд разрешил заочно задержать экс-главу тарифного регулятора Вовка

Источник: Интерфакс-Украина

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу "Роттердам+" экс-руководителя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Прямая речь: "Суд дал разрешение на его задержание".

Детали: Сытник уточнил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно – об аресте. Сейчас есть решение суда о задержании, и это решение как раз необходимо для запуска процедуры международного розыска.

По словам директора НАБУ, сейчас Вовк находится за границей.

Когда будет решение об аресте Вовка, Сытник не сказал, отметив, что это зависит от суда.

Что было раньше: 20 августа Соломенский суд отказал в аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу "Роттердам +".

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История вопроса:

Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку и Владимиру Бутовскому, который был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

21 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.

Украинская правда