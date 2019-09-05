Еврокомиссия разрешила экспорт овощей и фруктов из Украины
Европейская комиссия включила Украину в перечень стран, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Евросоюз в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.
Экс-глава Минагрополитики Ольга Трофимцева заявила, что для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и др. украинский производитель должен обратиться в Госпродпотребслужбу для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.
Она отметила, что Минагрополитики не раз предупреждало украинских экспортеров об изменении требований ЕС.
Напомним:
Ранее Украинская плодоовощная ассоциация сообщила, что с 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются покупать яблоки и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523.
Экономическая правда
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