Еврокомиссия разрешила экспорт овощей и фруктов из Украины

Европейская комиссия включила Украину в перечень стран, которые могут беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в Евросоюз в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.

Экс-глава Минагрополитики Ольга Трофимцева заявила, что для того, чтобы экспортировать томаты, перец, яблоки, груши, сливы и др. украинский производитель должен обратиться в Госпродпотребслужбу для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Она отметила, что Минагрополитики не раз предупреждало украинских экспортеров об изменении требований ЕС.

Напомним:

Ранее Украинская плодоовощная ассоциация сообщила, что с 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются покупать яблоки и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523.

Экономическая правда