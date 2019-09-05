У Фирташа пообещали оспаривать в суде решение АМКУ разделить Ostchem

Group DF олигарха Дмитрия Фирташа будет оспаривать "в судах всех уровней" решение АМКУ принудительно разделить группу компаний Ostchem и наложить штраф на "НФ Трейдинг" в размере 107 миллионов гривень.

Об этом Экономической правде сообщили в Group DF.

"Данное решение является тенденциозным, принято на основании аргументов сомнительного качества с грубым нарушением законодательства", - заявили в компании.

Также в группе намекнули на лоббирование интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности.

"Некоторые оценки и положения не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о лоббировании интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности. Таким образом, своим решением АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что данное решение ставит под угрозу существование целой стратегически-важной отрасли – украинской химической промышленности.

"Мы согласны с экспертами, которые считают, что данное решение АМКУ создаёт угрозу для экономики Украины в целом, т.к. создаёт опасный прецедент по принудительному разделению для целого ряда отраслей промышленности и украинских компаний", - пояснили в Group DF.

Отмечается также, что группа "не первый год отбивает атаки конкурентов, которые в том числе, используют лоббистский ресурс внутри украинской власти".

"Мы считаем, что сегодняшнее решение — это одна из последних попыток коррупционеров из старой власти выполнить заказ и дать возможность конкурентам захватить украинский рынок", - заявили в группе.

И добавили, что в этой связи надеются, что "АМКУ вскоре получит новое руководство, которое объективно разберётся в ситуации и будет действовать в интересах украинских производителей".

Кроме того, в группе пообещали оспаривать это решение в суде.

"Учитывая, что решение АМКУ принято с грубейшими нарушениями закона, процедуры, без доказательств и аргументов, Group DF безусловно будет оспаривать данное решение в судах всех уровней, и мы не сомневаемся в том, что нам удастся защитить интересы украинского производителя и сберечь отечественный химпром", - резюмировали в группе.

Напомним, что 5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

Экономическая правда