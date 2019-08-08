В НБУ заявили о готовности к открытию рынка земли
Банковская система Украины готова к работе с рынком земли.
Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.
"Земля - это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве залога по кредиту", - пояснил Сологуб.
Сологуб добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой является "примером из учебника по микроэкономике".
"Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок", - добавил он.
Напоминаем:
Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.
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