В НБУ заявили о готовности к открытию рынка земли

Банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

"Земля - ​​это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта реформа станет хорошим шагом, поскольку появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве залога по кредиту", - пояснил Сологуб.

Сологуб добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой является "примером из учебника по микроэкономике".

"Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на землю искривлены. Реформа наведет порядок", - добавил он.

Напоминаем:

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.