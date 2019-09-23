Новости 23 сентября: техника для армии, ожидания бизнеса, братья Дубневичи

О технике для армии. В 2018 году в рамках государственного оборонного заказа ряд предприятий не смогли в полном объеме поставить армии военную технику.

Об ожиданиях бизнеса. Бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает средний курс доллара на уровне 28 гривен за 1 доллар.

О медиахолдинге Курченко. Суд передал в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами имущество, имущественные и корпоративные права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), на которые был наложен арест.

Об Екатерине Рожковой. Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда о запрете первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

О братьях Дубневичах. "Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранительным органам, согласно которым братья Дубневичи нанесли "миллионные убытки" УЗ при покупке и поставке анкеров.

О штрафах для фур. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно источников формирования государственного дорожного фонда". Дорожный фонд предлагается наполнять, в частности, за счет штрафов за перегрузку фур.

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Экспорт и импорт по веб-ссылке: как Нефедов планирует "оцифровать" таможню

Новый глава Государственной таможенной службы планирует создать "таможенное ProZorro", чтобы побороть контрабанду и повысить качество работы инспекторов. Как и когда начнется "цифровая" реформа таможни?(укр)