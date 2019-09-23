Укрзализныця "настучала" правоохранителям на братьев Дубневичей — Кравцов

"Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранительным органам, согласно которым братья Дубневичи нанесли "миллионные убытки" УЗ при покупке и поставке анкеров.

Об этом написал глава компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Черный понедельник" для братьев Дубневичей… Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок", - написал он.

По словам Кравцова, две компании с похожими названиями в течение 2018-2019 годов поставляли УЗ из Беларуси закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя.

"Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой детали составляла около 50 грн, а для УЗ ее уже продавали как товар за 94 грн ", - уточнил глава компании.

По его подсчетам, только за семь месяцев 2019 года общая сумма завышения стоимости таких поставок могла превысить 60 млн грн.

"Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам", - отметил Кравцов.

Напоминаем:

НАБУ и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.

В начале апреля 2017 НАБУ провело обыск в офисах компаний, принадлежащих братьям Дубневичи.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей произвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.

Экономическая правда