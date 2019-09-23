Бизнес прогнозирует курс валюты в 2020 году на уровне 28 гривен за доллар - ЕБА

Бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает средний курс доллара на уровне 28 гривен за 1 доллар.

Об этом говорится в исследовании ЕBA "Глобальный обзор экономики", передает пресс-служба Европейской Бизнесс Асоциации.

"При планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 гривен за доллар. По прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс был на уровне 30 гривен за доллар", - заявила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко, представляя результаты исследования.

По результатам исследования, в ходе которого в августе 2019 года были опрошены 104 топ-менеджера компаний-членов ЕБА, на развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных, при этом 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.

По сравнению с прогнозом на 2019 год сократилось количество компаний, которые намерены расширять штат. Как показал опрос, 47% компаний планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года, а 46% СЕО поделились планами о расширении штата (в прошлом году таких было 58%).

Как свидетельствуют результаты опроса, лишь 33% компаний в 2020 году намерены начинать новые инвестиционные проекты в Украине.

При этом более 90% руководителей компаний собираются повышать сотрудникам зарплату на 5-10%.