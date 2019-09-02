Новости 2 сентября: мораторий на продажу земли, рост экономики, назначения в АМКУ

О моратории на продажу земли. Президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.

О росте экономики. Новое правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.

О назначениях в АМКУ. Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми назначил юриста Ольгу Пещанскую первым заместителем главы, а преподавателя Ирину Копайгору государственной уполномоченной Антимонопольного комитета.

О легализации казино и добычи янтаря. Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

О росте спроса на новые автомобили. В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тысячи новых легковых автомобилей – это на 12,5% больше по сравнению со спросом годом ранее, и лучший результат для внутреннего рынка за последние 19 месяцев.

О запасах газа. По состоянию на начало сентября 2019 года запасы газа в подземных хранилищах составляют 18,3 миллиарда кубометров - на 3,6 миллиарда кубометров больше, чем в начале сентября 2018 года.

Вы хотите узнать больше?

Как помирить ОСМД и "Нафтогаз". Рецепт от регулятора

В конфликт между "Нафтогазом" и ОСМД относительно претензий за недобор газа вмешалось НКРЭКУ. Регулятор разработал постановление, которым планирует исключить такие конфликты в будущем. ЭП узнала, как это может повлиять на прохождение нового отопительного сезона. (укр)

Глава Налоговой Сергей Верланов. Почему надо оставлять больше денег гражданам и какие налоги надо снижать

Главный налоговик Украины рассказал ЭП, как трансформируется Налоговая, кто не платит дивиденды государству, и как воплотить в жизнь амбициозные планы команды Зеленского. (укр)