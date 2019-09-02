Новое правительство обещает рост экономики на 40% за 5 лет

В следующие пять лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%.

Об этом заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительными органами.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины в следующие 5 лет выросла минимум на 40%", - заявил премьер.

По его словам, это очень амбициозная, но реалистичная задача.

"У нас есть для этого серьезная команда Министерства экономики, которая уже начала работать", - заверил премьер.

Он добавил, что по предварительным подсчетам такой экономический рост приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. "И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили", - добавил Гончарук.

Напомним:

В 2019 году новый президент, парламент и правительство стартуют с гораздо более устойчивой макроэкономической ситуации, чем в 2014 году.

Эксперты много говорят о том, что теперь Украине необходимо ускорить экономический рост в 5-7% ВВП в год.

С точки зрения экономической устойчивости, приоритетами в повестке дня новой власти должны быть: бюджетная и финансовая устойчивость, а также ценовая стабильность.

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Экономическая правда