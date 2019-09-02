Дочь преподавателя Зеленского получила должность в АМКУ

Источник: Официальный сайт президента.

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми назначил юриста Ольгу Пещанскую первым заместителем главы, а преподавателя Ирину Копайгору государственной уполномоченной Антимонопольного комитета.

Детали: 2 сентября на сайте президента появились указы № 643 и № 644 о назначении Пещанской и Копайгоры на должности в Антимонопольный комитет.

Также, указом № 642 президент уволил Анну Артеменко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.

Пещанская, родом из Кривого Рога, возглавляла направление закупок в "АрселорМиттал" в тот же период, когда Юрий Терентьев (действующий глава Антимонопольного комитета) был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

Копайгора, также из Кривого Рога, работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики. В этом институте получил юридическое образование президент Владимир Зеленский. В нем работает и его отец Александр Зеленский.

Предыстория:

В Криворожском экономическом институте также преподает отец назначенной на должность в АМКУ Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, он преподавал Зеленскому теорию государства и права. Иван Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его качества и достижения: "Владимир ни разу просил советов и никогда не пропускал пар, хотя играл в спектаклях и выступал в театре".

В начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы АМКУ Марию Нижник и госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. Увольнения прошли без представлений премьер-министра, предусмотренных законом.

31 июля президент назначил государственными уполномоченными АМКУ Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло.

Тогдашний заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук говорил, что кадровые решения в отношении АМКУ принимались на основании пожеланий главы комитета Юрия Терентьева.

Украинская правда