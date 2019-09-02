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Украина начала осень с запасами газа на четверть большими, чем в прошлом году

Понедельник, 2 сентября 2019, 19:15

По состоянию на начало сентября 2019 года запасы газа в подземных хранилищах составляют 18,3 миллиарда кубометров - на 3,6 миллиарда кубометров больше, чем в начале сентября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что за август "Нафтогаз" закачал в хранилища дополнительные 2,4 миллиарда кубометров газа.

 

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа", - напомнили в компании.

Напомним:

Украина с 4 апреля по 25 августа 2019 увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах немногим более чем вдвое (на 9,5 миллиардов кубометров) - до 17,8 миллиардов кубометров.

Экономическая правда

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ПХГ газ Нафтогаз

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