Дубилет рассказал о "первых победах" в борьбе с рейдерством

У бизнесменов появилась возможность оперативно узнавать об изменениях в реестрах и подавать жалобу в Антирейдерскую комиссию онлайн.

Об этом написал министр Кабинета министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно", - написал он.

По словам чиновника, часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают.

"В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше — забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - пояснил Дубилет.

Советник главы СБУ добавил, что отныне информирование о смене данных работает для всех компаний, а не только тех, кто подписался.

"OpenDataBot теперь рассылает СМС-ки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЄДР, потому важно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк — по всем своим клиентам", - говорится в сообщении.

Еще одним новшеством стала возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялась по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели", - написал Дубилет.

Подробнее о Дубилете и других новоназначенных министрах читайте в статье: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Напоминаем:

29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.

16 июля бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

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Экономическая правда