РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫЙ КАБМИН
Источник: "Украинская правда".
Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.
Детали: За новый состав проголосовали 281 народный депутат, 26 – против.
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров, сейчас советник президента по цифровизации.
Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.
Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.
Министр энергетики и защиты окружающей среды – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.
Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.
Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.
Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).
Министр образования – Анна Новосад.
Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".
Министр развития общин и территории – Алена Бабак.
Министр социальной политики – Юлия Соколовская.
Министр культуры, молодежи и спорта – Владимир Бородянский, внештатный советник президента, бывший директор холдинга StarLightMedia и бывший гендиректор телеканала СТБ.
Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда
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