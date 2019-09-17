Херсонская нефтеперевалка приостанавливает работу

Государственное "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами", которое осуществляет управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом, начало подготовку к передаче имущества комплекса новому управляющему и вынуждено приостановить прием танкеров.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, который опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что 16 сентября и.о. директора ПОНП Ярослав Ковалевский подписал приказ №24, которым распорядился начать мероприятия по передаче комплекса Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В состав комиссии войдут представители ПОНП, прокуратуры Одесской области, АРМА, компании-управляющего ООО "Вествайд Трейд", и ресурсодержатели нефтепродуктов на предприятии (всего десять украинских и зарубежных компаний).

Первое совместное заседание комиссии запланировано на 7 октября 2019 года в офисе ПОНП в Киеве с целью определения и согласования порядка передачи имущества.

На период передачи имущества деятельность Херсонского нефтеперевалочного комплекса в части приема и дальнейшей погрузки нефтепродуктов будет прекращена.

"На ближайший месяц мы были обеспечены заказами на поставку более 10 тысяч тонн дизтоплива. Сейчас этот ресурс крайне востребован на рынке из-за дефицита, но мы вынуждены остановить работу, поскольку не исключаем силовых сценариев захвата предприятия и провокаций. Мы не хотим подвергать риску наших клиентов" , - заявил и.о. директора ПОНП.

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Напомним:

Суд разрешил передать имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, а именно оборудование, спецтранспорт и мебель, в управление Агентству розыска и менеджмента активами.

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестованный Государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 201,48 миллиона гривен.

Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов, комментируя передачу управления Херсонским нефтеперевалочным комплексом неизвестной компании, заявили, что провели полноценный и законный конкурс.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".