Агентство Fitch повысило рейтинг "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Зеркало недели".

В то же время Fitch напоминает о слабой ликвидности Нафтогаза, неопределенности с внутренними ценами на газ, планируемого отделения газотранспортного бизнеса и политических рисках.

"Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним:

В сентябре текущего года Fitch повысило рейтинг Украины. В мае-2019 Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков.

В апреле-2019 Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" Ахметова, и в том же месяце - долгосрочные рейтинги "Нафтогаза".