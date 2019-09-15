Агентство Fitch повысило рейтинг "Нафтогаза"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".
Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Зеркало недели".
В то же время Fitch напоминает о слабой ликвидности Нафтогаза, неопределенности с внутренними ценами на газ, планируемого отделения газотранспортного бизнеса и политических рисках.
"Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Напомним:
В сентябре текущего года Fitch повысило рейтинг Украины. В мае-2019 Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков.
В апреле-2019 Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" Ахметова, и в том же месяце - долгосрочные рейтинги "Нафтогаза".
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