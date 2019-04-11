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Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" Ахметова

Четверг, 11 апреля 2019, 11:59
 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента украинской горно-металлургической группы "Метинвест" в национальной и иностранной валюте и рейтинг ее еврооблигаций до "B+" с "B" с неизменным рейтингом восстановления "RR4".

Об этом говорится в сообщении агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Повышение рейтинга отражает улучшенную структуру капитала "Метинвеста", более плавный профиль погашения, обязательства группы в приоритизации капитальных расходов, погашения задолженности и финансирования оборотного капитала над дивидендами.

Прогноз по рейтингам остается "стабильным", отмечает Fitch.

Тот факт, что рейтинг "Метинвеста" выше странового потолка Украины "B-" уже на две ступени, агентство объясняет устойчивым улучшением коэффициента покрытия твердой валютой обслуживания внешнего долга.

Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом - до $1,188 млрд, EBITDA - на 23%, до $2,513 млрд, а выручка – на 33%, до $11,880 млрд.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,25%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,75%), совместно управляющие компанией.

Напомним, в обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.

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Метинвест Ахметов Fitch

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