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Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков

Понедельник, 27 мая 2019, 20:46
 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом - Банк Креди Агриколь, ПроКредит Банк и Правэкс-Банк - на уровне "B-".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Liga.net.

Прогноз по рейтингам всех трех банков - стабильный.

Отмечается, что подтверждение рейтингов отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков.

По итогам первого квартала Правэкс Банк показал один из самых больших убытков (25 млн гривен) среди всех украинских банков.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в апреле подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" и рейтинг по национальной шкале "uaBBB" с прогнозом "стабильный".

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало курс гривни на ближайшие 2 года.

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Fitch банки

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