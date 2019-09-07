Fitch повысило рейтинг Украины. прогноз положительный

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность.

Fitch прогнозирует дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности государства, несмотря на ожидания в продолжении макроэкономической политики и обязательства нового правительства проводить структурные реформы и взаимодействовать с международными финансовыми организациями.

В отчете говорится, что очень большая популярность президента Владимира Зеленского и контроль правительства и парламента со стороны его партии предоставляет правительству уникально сильную позицию для продвижения своей политики, ориентированной на реформы.

Аналитики агентства отметили, что высока вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения больших выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах и будет служить основой для политики и реформ, которые поспособствуют в дальнейшем экономическому росту.

Основными факторами, которые могут отдельно или вместе повлиять на повышение рейтинга в будущем, агентство называет следующие:

- повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования;

- совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления;

- перспективы большого экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности;

- дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.

Напомним:

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R & I) в августе повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции - с "CCC+" до "B".



В июле Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских государственных банков - Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка - на уровне "B-".



Экономическая правда