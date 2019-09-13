Новости 13 сентября: бюджет-2020, обыски в банке Порошенко, отопительный сезон

О бюджете-2020. Кабмин планирует внести в Верховную Раду проект закона о госбюджете на 2020 год 15 сентября, пока положение бюджета обсуждают с миссией Международного валютного фонда.

Об обысках в банке Порошенко. Силовики обыскали офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Об обысках в Приватбанке. Подозрения следователей, которые 11 сентября провели обыск в главном офисе Приватбанка в Днепре, связаны с наймом Приватбанком рекрутинговых компаний.

О крымских активах Приватбанка. Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску Приватбанка об экспроприации его активов в Крыму.

Об отопительном сезоне. НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала список из 133 производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

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