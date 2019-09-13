Кабмин обсуждает проект госбюджета-2020 с МВФ, в Раду планируют внести 15 сентября

Кабмин планирует внести в Верховную Раду проект закона о госбюджете на 2020 год 15 сентября, пока положение бюджета обсуждают с миссией Международного валютного фонда.

Об этом заявила представитель Кабинета министров в ВР Ирина Верещук, передает "РБК-Украина".

Государственный бюджет на 2020 год планируем внести в Верховную Раду 15 сентября. Понятно, что все происходит в треугольнике переговоров с МВФ, а также плана действий Кабинета министров.

Будет ли работать Верховная Рада 15 сентября, мы хотим услышать от нашего спикера. Потому что важно, чтобы не было нарушено законодательство. Рассматривать будем уже со следующей недели", - отметила Верещук.

Напомним:

В Верховной Раде законопроект о госбюджете рассматривают тремя чтениями: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Бюджет становится законом после того, как за него проголосуют депутаты после третьего чтения, а законопроект после подписания спикером и президентом опубликуют в официальной прессе правительства.

Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.