Гаагский арбитраж отказал РФ в пересмотре юрисдикции по "крымскому" иску Приватбанка

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску Приватбанка об экспроприации его активов в Крыму.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз банка сообщает "Интерфакс-Украина".

"12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов по юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, дело в арбитраже было начато Приватбанком 13 апреля 2015 года из-за нарушения РФ обязательств в отношении к Приватбанку по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и РФ.

Россия не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. В настоящее время РФ назначила своих представителей в суде, и судебное производство продолжит свой переход к следующему этапу.

Как сообщалось, в июне-2019 замглавы правления банка Галина Пахачук сообщила, что Приватбанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в 9 млрд долл.

"Иск подан на сумму свыше 1 млрд долл (в инвестиционный арбитраж в Гаагу по активам в Крыму – ред.). Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более 9 млрд долларов — это валютная позиция, это кредиты", - заявила Пахачук.

Напомним:

15 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу Приватбанка в деле против РФ.

Ранее в Гаагском арбитраже заявляли, что РФ должна защищать украинских инвесторов в Крыму.